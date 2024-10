Aumenta Venta de Equipos Telefónicos de Diversas Marcas en la Región

*Población Aprovecha Aguinaldos Para Renovar sus Modelos.

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre de 2023.- Por ser temporada decembrina, de fin de año y para echar a volar el aguinaldo, gran parte de la población ha aprovechado para adquirir equipos de telefonía y reemplazar los viejos modelos.

Lo anterior ha dado como resultado que, en las tiendas con ventas de equipo de telefonía se haya registrado un evidente incremento, incluso más que el año pasado, especialmente en los negocios donde están ofreciendo excelentes promociones.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Nehemías Ruiz, asegura que en este mes de diciembre para los regalos de Navidad sí han tenido ventas muy por arriba de lo que pudieron vender el año pasado.

En este sentido, han visto que los jóvenes de entre los 25 y 40 años de edad, son los que más se han acercado a hacer sus compras, indicó, buscando todos ellos que los equipos a adquirir, contengan las mejores herramientas para una fácil navegación y comunicación a través de diferentes vías.

Añadió que para favorecer a personas que no cuentan de momento con algún recurso suficiente, han creado un sistema de ventas a crédito con pagos accesibles o favorables que les permita hacerse de un buen equipo de telefonía celular.

Los equipos que más buscan son marca Samsung, LG, ZTE, siempre y cuanto cuente con buena memoria interna porque muchos lo ocupan para sus labores cotidianas.

En cuanto al tema de ventas de celulares piratas, señaló, no se ha dado porque las personas prefieren hacer una buena inversión en casas comerciales establecidas, para no ser defraudado, aunque no se duda que más de alguna persona ande por ahí queriendo hacer la competencia. EL ORBE / Nelson Bautista