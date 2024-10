Se Fragmenta Caravana de Migrantes en Varios Municipios de la Costa de Chiapas

Varios grupos de migrantes fueron traslados a la aduana de Huixtla, otros a las oficinas del INM en Berriozábal, y el resto avanzó en unidades del transporte público rumbo a Oaxaca.

Tapachula, Chiapas; 03 de Enero del 2024.- La caravana con miles de migrantes que salió de esta localidad el pasado 24 de diciembre, se fragmentó en varias partes en su lucha por conseguir documentos migratorios con los que puedan avanzar hacia los Estados Unidos.

De acuerdo al Centro de Dignificación Humana (CDH), los migrantes caminaron unos cien kilómetros hasta llegar al municipio de Mapastepec, en la Costa del estado, donde permanecieron cinco días hasta este miércoles.

En el primero de los casos, funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) llegaron hasta ese lugar para, según ellos, ofrecerles Visas Humanitarias, pero tenían que retornarse al Centro de Atención Integral para el Tránsito Fronterizo «Cerro Gordo», ubicado en Huixtla.



Para ello mandaron autobuses de pasajeros, pero les indicaron que llevarían primero a mujeres, niños y personas vulnerables, de los cuales unos 450 fueron trasladados a instalaciones del DIF en Huixtla.Los autobuses siguieron llegando, pero señalan que los llevaron a instalaciones del INM ubicadas en el municipio de Berriozábal, donde hasta la noche de este miércoles había unas 600 familias de migrantes en espera de la Visa Humanitaria que les habían prometido.Ahí, algunos señalaron a un grupo de Abogados que los hicieron firmar un documento en el que supuestamente se les notifica que tienen 20 días para abandonar el país, pero que no les dieron Visas Humanitarias, Formas Migratorias Múltiples o cualquier otro documento con el que pudieran seguir su paso hacia el norte del territorio nacional.Mientras que, los que permanecían en Mapastepec, decidieron dejar ese municipio en las últimas horas. Muchos aceptaron los autobuses del INM, aunque no supieron ni a dónde los iban a llevar, mientras que otros optaron por irse en unidades del transporte público hacia el interior del país, pero de forma irregular.Mientras continuaba el supuesto compromiso de que les entregarían las anheladas visas, Según el CDH, hasta el cierre de la edición no habían recibido un solo papel de esos y que por lo mismo habían decidido permanecer en las instalaciones migratorias de Berriozábal, hasta que les cumplan lo pactado.Mientras eso ocurre, en Tapachula fue suspendida la convocatoria de una nueva caravana, hasta no saber en qué termina el movimiento antecesor. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello