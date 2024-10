Extranjeros ya no Quieren Trabajar en Negocios Locales

*Prefieren Vivir de la Caridad de la Población.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2024.- Comerciantes y locatarios aseguran que personas extranjeras que están llegando a la ciudad de Tapachula, ya no quieren trabajar y prefieren vivir de la caridad de la población, por lo que reportan escasez de empleados en algunos establecimientos.

Lo anterior fue dado a conocer por María del Carmen Domínguez Hernández, dueña de establecimiento en una zona comercial, quien explicó que a diferencia de otros grupos de migrantes que han transitado por la zona, hay extranjeros que no buscan empleo; “nada más se quieren sustentar en pedirle dinero a la gente, no muy quieren trabajar, prefieren andar pidiendo”, denunció.

Refirió que debido a esa situación sólo tienen un 70 por ciento del personal que se necesita, lo cual los ha afectado en algunos giros comerciales.

“Como dueña que soy, contrato gente que no es mexicana, o sea extranjera, y pues se les enseña y a la mera hora se van, y volvemos a quedar de nuevo en cero”, señaló.

Otro detalle que presentan los empleados de otras nacionalidades, es que piden permiso de manera frecuente para ausentarse del trabajo, con el argumento de que están solicitando sus papeles ante el INM, pero se van, sobre todo los de origen cubano, salvadoreños y hondureños.

Incluso aseguró que lo más que tarda un empleado de otro país, es un mes o incluso menos, lo cual no conviene, ya que se pierde mucho tiempo en estarles enseñando el movimiento del negocio.

Cuestionada sobre la población originaria de esta región, expuso que son personas que si quieren trabajar, pero con mejores sueldos.

Agregó que la falta de personal se empezó a sentir a partir del último trimestre del año anterior. EL ORBE / JC