Urge Ordenamiento de Introductores y Vendedores en Mercado San Juan

* Causan Desorden Vial en las Calles.

Tapachula, Chiapas 11 de enero de 2024.- En el mercado San Juan existe un marcado conflicto entre vendedores e introductores, lo cual ha generado un verdadero desorden en este centro de abastos de la ciudad de Tapachula.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública que realizó la señora Elsa Sánchez, dirigente de la Asociación de Polleras adherida a la CNOP, quien explicó que ciertamente, durante los días 24 y 31 de diciembre pasado, hubo mucha aglomeración de personas en los mercados, pero solo fue eso, aglomeración, porque ventas de pollo no hubo.

Indicó que una de las verdaderas causas ya todos lo saben: las familias de la región no tienen recursos suficientes, ya sea por falta de empleos, por lo poco que ganan, pero principalmente, por el encarecimiento de los productos de la canasta básica que, como su nombre lo dice, son básicos en la asistencia alimentaria de las familias.

Aunado a esa situación, señaló que, en diciembre pasado, muchos introductores de verduras llegaron a las calles aledañas al mercado y se posesionaros de ellas para vender su producto un tanto barato. Eso originó que la gente prefiriera comprar verduras en lugar de pollo.

Añadió que, por la situación crítica en cuanto a las ventas, muchos de los vendedores ya cerraron sus locales o los están rentando para venta de otro producto, porque consideran que el panorama a futuro es incierto, más si el pollo pueda subir de precio, porque entones, ya nadie lo compraría, en definitiva.

Comentó que anteriormente en el mercado San Juan los comerciantes eran más unidos, y que juntos veían el buen caminar de ese centro de abastos. En cambio ahora, cada quién, por su lado, y por eso nadie se acerca a las autoridades a que procuren “el ordenamiento vial en las calles aledañas”, porque eso afecta, ya que mucha gente no entra al mercado porque no tienen dónde estacionar sus vehículos.

En ese sentido explicó que se requiere “un ordenamiento total de todos los vendedores, pero sobre todo de los introductores”, porque ellos meten grandes tráileres y les importa poco tapar las calles con esos vehículos. EL ORBE/Nelson Bautista