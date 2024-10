Anuncia Coapatap Huelga General

* El Paro de Labores Está Programado Para el 24 de Enero.

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero del 2024.- El Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) aplazó a huelga a la parte patronal por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, la que sería la segunda ocasión en los últimos meses.

A diferencia de la vez pasada, ahora los trabajadores sindicalizados de ese organismo ya cuentan con el acuse de nota de las autoridades, quienes ya dieron entrada a la queja por considerar que hay elementos suficientes para ello.

Para ello, Conciliación y Arbitraje está dando una audiencia para hoy viernes por la mañana, para que la parte patronal exponga sus argumentos en su defensa y responda al pliego petitorio.



De no satisfacer a la representación de la parte sindical y no lograr acuerdos, el paro de labores está programado a partir de las primeras horas del 24 de enero.De ser así, se paralizarán las instalaciones de oficinas centrales. Los centros de cobro dispersos en el municipio, almacén, planta potabilizadora, pozos y otras que dependen de ese Comité.Aún cuando se cree que el suministro de agua no se verá afectado, se teme que los trabajadores podrían suspender también esas tareas en cualquier momento y dejar sin el vital líquido al segundo municipio más grande en Chiapas, y capital económica en la entidad.El movimiento de protesta se da a escasos seis meses de las elecciones electorales más grandes en el país, y ese problema podría modificar la opinión no solo de los involucrados, sino de toda la población en general. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello