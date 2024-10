Carne de Res y Vísceras Entran de Contrabando a Tapachula

*Es Necesaria la Intervención de Autoridades Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero.- Carne y vísceras de res de dudosa procedencia que entran de contrabando, es comercializada en diferentes centros de abasto de la Ciudad de Tapachula; por lo que es importante que las autoridades competentes intervengan, pues se está poniendo en riesgo la salud de la población consumidora.

Lo anterior fue dado a conocer el Director General del Rastro Municipal en Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo, quien dio a conocer que está entrando contrabando procedente de Guatemala y Mapastepec, carne, pero sobre todo víscera de res.

“Hay un rastro cercano a la frontera de Ciudad Hidalgo y esas vísceras entran a Tapachula, aquí se le llaman vísceras a lo que es la panza, la cabeza, tripa delgada y gruesa, todo eso llega directo a Tapachula, porque en Guatemala no tiene comercio ese producto y también entra carne, pero lo que más entra son vísceras”, explicó.

Cuestionado sobre los riesgos a la salud de la población, apuntó que como no hay un control sanitario el riesgo es más grande, sobre todo por la forma en que transportan estos productos, ya que cuando llegan a Tapachula vienen en estado de descomposición y es un peligro para la salud de los consumidores.

Lo mismo pasa con el producto que viene de Mapastepec, dijo, y que también entra de contrabando a los mercados de Tapachula, en donde si bien es cierto utilizan camiones con refrigeración, pero sin las condiciones de frío adecuadas.

“El carro que usan esas gentes, es para acarrear o cargar solo seis canales, y le meten 25 a 30 canales, entonces esa carne no viene con el frio que corresponde, porque viene como costales de maíz, eso hace que no sea un sistema de enfriado adecuado. Entonces pasa lo mismo, es algo que ya viene en descomposición”, reiteró enfático.

Jorge Ortiz señaló que de toda la carne que entra de contrabando a esta Ciudad fronteriza, el 60% llega de Mapastepec y un 30% viene de Guatemala.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, porque a los comerciantes les llega el producto a buen precio, lo compran y lo venden, pero el riesgo es para la salud del consumidor. EL ORBE/Ernesto López Quinteros