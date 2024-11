Brote de Enfermedad Rara en Guatemala Preocupa a Empresarios de Tapachula

*Solicitan Cerco Sanitario de las Autoridades Epidemiológicas.

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero del 2024.- A los empresarios y prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de Tapachula les preocupa la falta de información, sobre los brotes de una enfermedad rara en municipios de Guatemala; en donde autoridades del vecino país ya tomaron algunas medidas sanitarias, sin embargo en esta frontera sur de México no se ha emitido ninguna recomendación para la población al respecto.

Lo anterior fue dado a conocer por el empresario Miguel Reyes del Pino, quien explicó que con relación a la alerta sanitaria en municipios del vecino país, solamente saben que suspendieron clases en escuelas, pero no hay más información clara al respecto.

“Tampoco México ha dicho algo, cuando debería ya estar el centro nacional de epidemiología investigando qué está pasando en ese lado, porque si lo ponemos en línea recta, Quetzaltenango está a 80 km, realmente estamos muy próximos, yo haría un llamado a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Epidemiología, que se enteren un poco de lo que está pasando, porque el flujo migratorio está pasando, y pasan por esas ciudades y no sabemos si se va a controlar esto o se nos va a ir de las manos, como ya ha pasado anteriormente”, expuso.

Cuestionado sobre el flujo de turismo a Tapachula, el empresario informó que ha disminuido un poco, más en este momento se está encareciendo todo. Así como lamentablemente a nivel internacional nuestro país tiene una mala reputación debido a la violencia e inseguridad.

Y por si todo lo anterior fuera poco, Reyes del Pino dijo que las políticas migratorias y de aduana en los pasos fronterizos oficiales con Guatemala también no ayudan, pues pareciera que el extranjero que pasa por el puente fronterizo de manera legal es el enemigo número uno. Mientras que el que pasa por el río de manera ilegal es bienvenido.

“Es el mundo bizarro, el mundo del revés, pero pues así es, esa es la realidad que tenemos”, denunció.

Apuntó que la emergencia sanitaria en el vecino país, en localidades como Retalhuleu y Quetzaltenango, son puntos que para los prestadores de servicios de Tapachula les importa mucho, porque muchas personas de esos municipios son los que vienen hacia La Perla del Soconusco a consumir.

Agregó que como prestadores de servicios turísticos en Tapachula, no han recibido ninguna recomendación o información de las autoridades de salud de nuestro país sobre la alerta sanitaria que vive Guatemala y desconocen por completo de qué tipo de enfermedad se trata y qué tan contagiosa es. EL ORBE/JC