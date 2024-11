Detienen a Presunta Estafadora en Huixtla

* Pide Dinero Para Gestionar Lotes.

Huixtla, Chiapas; 11 de Febrero de 2024.- Una mujer fue detenida la tarde este domingo cuando pretendía estafar a colonos al algunas comunidades de Huixtla, Tuzantán y Motozintla.

Fue alrededor de las 13:00 horas de este domingo en el fraccionamiento “Carlos Martínez”, cuando personas que se encontraba en el lugar solicitaron el apoyo de la Policía Municipal para lograr la detención de una mujer de nombre María del Rocío N, quien se nombra líder de programas sociales en la costa chiapaneca.

Señalan afectados de los municipios mencionados que dicha persona desde hace un año les ha venido solicitando dinero para la gestión de un lote en el municipio de Huixtla, pero a más de un año, han aportado alrededor de mil Pesos sin que hasta el momento sean beneficiados por algún predio.

Abundaron que desde hace seis meses esta persona no se había aparecido, pero este domingo convocó a reunión en el fraccionamiento “Carlos Martínez”, en donde señaló que ya estaba viendo lo del terreno, pero además les iba a dar un lío de lámina por tan solo mil Pesos.

Cansados de ser víctimas de tantos engaños, le solicitaron la devolución del dinero entregado y que ya no querían saber nada de ella, respondiendo la señora que no tenía dinero porque había comprado un vehículo.

Ante la negativa, solicitaron el apoyo de la Policía Municipal y presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, por lo que piden el apoyo a las autoridades para que no dejen libre a esta presunta estafadora, hasta que devuelva el dinero que se le entregó. EL ORBE/