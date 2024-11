Se Incrementan Incendios de Pastizales en Tuxtla Chico

* Principalmente por Quemar la Maleza en Áreas de Cultivo.

Tuxtla Chico, Chiapas; 11 de Febrero del 2024.- En plena temporada de sequía se siguen registrando incendios de pastizales, esto como parte de la actividad agrícola, en donde comúnmente se hacen las rondas, pero en ocasiones no se logra tener el control del fuego, en lo que es el área rural de Tuxtla Chico, pero dichos incidentes son provocados.

Lo anterior fue dado a conocer por Julio César Cueto Tirado, Director de Protección Civil en esta localidad, explicó que el 99% de los incendios son provocados por el hombre, solo el 1% es el tema de las condiciones atmosféricas, como un cristal de una botella que dejemos por ahí el cual puede provocar un incendio por efecto lupa o una colilla de cigarro.

“Las altas temperaturas también pueden provocar incendios grandes y nosotros esperamos que eso no ocurra, ya tenemos la identificación de las zonas vulnerables, y dos, el tema es que el porcentaje se va a incrementar si la temperatura sigue elevando elevándose”, explicó.

El funcionario local reconoció que mucha gente no está acostumbrada a realizar una quema controlada y ordenada, por lo que existe un riesgo de que se sigan generando incendios en áreas de pastizales.

En ese sentido recomendó a la población a extremas precauciones durante esta temporada de sequía, así como han sostenido reuniones periódicas con autoridades rurales para brindarles información sobre el tema, pero el objetivo es evitar más quemas que pueden terminar en incendios descontrolados, sobre todo en el área rural. EL ORBE/JC