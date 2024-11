Despiden a Huixtleco por no Asistir a los Actos de Campaña de Carlos Gam

* Varios Trabajadores han Sido Cesados por esa Causa.

Un conocido personaje huixtleco que laboraba en el Ayuntamiento Municipal desde el año 2001 en el área de Limpia Municipal como recolector, fue despedido de su trabajo, presuntamente por no acompañar al edil con licencia, Carlos Salazar Gam, al acto político celebrado en el parque central el pasado jueves 8 de febrero.

Desde hace muchos años, Jesús Cruz, mejor conocido como “Hunga”, sin miramiento fue cesado de su trabajo por no apoyar la campaña de reelección de Carlos Salazar Gam, quien busca nuevamente ser Presidente Municipal de Huixtla.

Cabe señalar que esta persona es muy querida por los huixtlecos y fue a través de las redes sociales que se dio a conocer su despido.

Así como Jesús, muchos más han sido despedidos de su centro de trabajo por no apoyar la campaña de Carlos Salazar Gam. EL ORBE/