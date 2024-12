Producción de Palma Disminuye Hasta en un 50% en la Región Costa

* Se le Atribuye al Cambio Climático.

Acapetahua, Chiapas; 25 de Febrero del 2024.- Debido a los efectos del cambio climático, productores de palma reportan una disminución de hasta en un 50% en sus cosechas, lo cual representa un duro golpe a la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad agrícola en la región de la Costa de Chiapas.

Lo anterior fue dado a conocer por Aurelio Ramos García, Productor de Palma de Aceite del Ejido Luis Espinosa, del municipio de Acapetahua, quien explicó que en su caso está desconcertado, pues no hay utilidad en esta cosecha; y es que durante años, de generación en generación se ha ido transmitiendo el conocimiento de sembrar conforme a la luna, pero aún así no hay buenos resultados.

Dio a conocer que en su caso tiene sembradas 20 hectáreas de palma, las cuales anteriormente le daban una producción de entre 15 a 20 toneladas. Sin embargo, actualmente a duras penas está llegado a una producción de 7 toneladas de fruto o semilla de palma.

Cuestionado sobre la temporada de cosecha, el productor también externó su desconcierto, ya que su plantación en el verano le está dado más, y en el invierno menos.

“Todos están esperando el agua ahorita, dicen que hasta que llueva vamos a tener más cosecha, y yo no, ahorita me va subiendo, no de un trancazo, pero así es mi cosecha, posiblemente porque yo trabajo con la luna, pero no tenemos gran producción”, apuntó.

Y es que hay muchas versiones encontradas en torno al tema, sin embargo esta situación los ambientalistas se la atribuyen al cambio climático.

Ramos García también dio a conocer que otro tema, con relación a la producción de palma, es la comercialización. Él antes entregaba a Propalma, pero ahí mismo le dijeron que podía tener problemas con Hacienda, pues se deben pagar más impuestos, lo cual también le pega muy duro a la economía del productor.

En la actualidad, agregó, los productores de palma no tienen ningún apoyo del Gobierno ni de las fábricas en donde se entrega el producto, tampoco los ayudan como en años anteriores, “estamos más jodidos que antes”, concluyó. EL ORBE/JC