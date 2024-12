En Huelga Empleados de 400 Sucursales de Monte de Piedad

*Trabajadores Sindicalizados Exigen Incremento Salarial del 5%.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- Empleados del Nacional Monte de Piedad, de 400 sucursales ubicadas en diferentes ciudades del país, incluyendo la de Tapachula, se encuentran en huelga de trabajo, exigiendo un incremento salarial del 5%.

Lo anterior fue dado a conocer por Miguel Alonso, Empleado Sindicalizado de dicha empresa, quien explicó que llevan 12 días en la huelga, ya que a su decir, están exigiendo un derecho que les corresponde, por lo que se mantienen plantados frente a las oficinas de la empresa.

“Tenemos 3 años que no nos aumentan nuestro salario, y básicamente es lo que estamos peleando, inclusive si se dan cuenta en las lonas, nosotros pedimos que nos incrementen el 5% y en automático la huelga se levanta, pero los directivos no han querido responder a esa petición de nuestro derecho”, señaló.

Reveló que ya ha habido pláticas entre la administración y el sindicato en la Ciudad de México, pero no ceden, siguen en las mismas, incluso dijo que los directivos de Monte de Piedad presuntamente quieren eliminar el contrato colectivo, y a cambio les dan un incremento salarial del 18%. Pero los trabajadores han fijado su postura que solo quieren el 5% de incremento y que se les respete el contrato colectivo.

En la Ciudad de Tapachula, esta casa de empeño tiene una sucursal desde hace 22 años, ubicada en el centro, en donde hay 8 empleados sindicalizados, quienes hacen guardia prácticamente todo el día y noche, afuera de las oficinas de esta empresa que se encuentra cerrada desde que estalló la huelga.

Cuestionado sobre las afectaciones para los clientes de Monte de Piedad; Miguel Alonso manifestó que no tienen ningún problema con sus prendas, ya que se van a recorrer las fechas de los empeños. Por lo que piden la comprensión de la población y esperan que este conflicto laboral pronto se resuelva en favor de los trabajadores. EL ORBE/JC