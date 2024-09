Se Incrementan Casos de Sífilis Entre Población Migrante

* La Mayoría son Mujeres que Trabajan en Bares.

Tapachula, Chiapas; 29 de Febrero del 2024.- Entre la población migrante que llega a esta región de la frontera sur de México, existen una gran diversidad de problemas sociales, económicos y de salud pública; por lo que diversos grupos de asistencia social brindan atención médica gratuita, en donde han detectado muchos casos de personas que padecen “sífilis”.

Lo anterior fue dado a conocer por el responsable de la oficina de Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer en la Ciudad de Tapachula, Cristian Gómez Fuentes quien expuso que realizan un trabajo dirigido a trabajadoras de bares, cantinas, tables dance, entre otras personas que acuden a solicitar apoyo médico con la organización civil.

En ese sentido manifestó su preocupación por un “alarmante aumento en la detección de casos de sífilis” en esta Ciudad, principalmente entre la población migrante cubana. Y es que lamentablemente muchas de estas personas desconocían que venían enfermas.

Además de que en el contexto de la salud, en Cuba no se tiene acceso a la penicilina, y por ende la población no se realiza pruebas de sífilis.

Cuestionado sobre el porcentaje de incremento en la detección de esta enfermedad, dijo que es de “un 60% más en comparativo con el año pasado”, ya que el flujo migratorio ha sido de mayor movilidad, ya que la gran mayoría ya no se queda a terminar sus tramité ante la COMAR, y se van de forma ilegal a seguir su tránsito hasta el norte del país.

Explicó que la población migrante, cuando entra a trabajar en estos establecimientos en la localidad, dura poco, pero es cuando Brigada Callejera accede a ellos y se hacen las pruebas, y de alguna forma se van con la satisfacción de haber detectado la enfermedad y que recibieron el tratamiento adecuado, tanto ellos, como sus parejas.

“Hay personas que vienen directamente aquí, porque se les hace una invitación a todos aquellos que trabajan en bares y cantinas que hay un centro comunitario donde pueden recibir atención médica, tanto ellos, sus familiares y conocidos que puedan asistir a estas oficinas para recibir la atención primaria, y cada vez que vienen se les ofrece que se hagan sus pruebas y ahí es donde les aparece como reactivos a sífilis”, concluyó. EL ORBE/JC