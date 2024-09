Comercios Reportan Baja Venta de Pescados y Mariscos

* Lo Atribuyen al Poco Poder Adquisitivo de las Familias.

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo del 2024.- Comercios de pescados y mariscos en el municipio de Tapachula y la región de la costa de Chiapas, reportan una baja venta en los productos del mar, a diferencia de años anteriores, en que la población acostumbra elevar el consumo debido a la temporada de cuaresma, previo a la Semana Santa.

Según los distribuidores del producto, esta situación se la atribuyen al poco poder adquisitivo de las familias. Ya que aseguran que productos como la mojarra solo incremento diez Pesos. Es decir de 100 Pesos que costaba el kilogramo, pasó a 110.

La joven Yenifer Mejía Cabrera, comerciante de pescados y mariscos en el mercado San Juan, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE que hay escasez de mojarra y eso ha contribuido a su incremento en el precio.

Apunto que en el principal vivero ubica al sur de la Ciudad, también se registra marcada escasez del producto.

Comentó que en el caso del pescado del mar, para que salgan las lanchas a alta mar, los pescadores tienen que llevar mínimo dos bidones de gasolina, pero a veces, esta inversión no da porque en ocasiones la cantidad de pesca es muy pequeña y todo ello encarece el producto porque hay que sacar los gastos.

Los pescadores que salen a alta mar hacen una gran inversión; primero la gasolina y más ahora que está carísima, subrayó.

También deben llevar hielo, más otros productos como aceite para el motor, además del mantenimiento de las redes. Incluso, algunos corren con mala suerte porque ya no regresan a tierra firme.

Por otro lado, comentó que a algunas personas que van de compras a los mercados, les gusta regatear los precios. En su caso particular, dijo que mantiene precios fijos, pero con la seguridad de que les vende a los clientes con pesos completos.

Señaló que a pesar de ser tiempo de cuaresma, las ventas siguen bajísimas. Y si se han sostenido, es porque ya tienen clientes que continuamente llegan de compras. Porque compradores nuevos o de fuera, nada.

Agregó que los próximos días de Semana Santa, esperan un pequeño repunte a lo que viven actualmente, quizás no comparado al año pasado, pero esperan se mejore las ventas. EL ORBE/Nelson Bautista