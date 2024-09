Juez Resuelve que Trabajadores del COAPATAP Regresen a Trabajar

* Defiende el Derecho al Agua de los Tapachultecos.

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo del 2024.- Un Juzgado especializado en materia laboral, con residencia en Tapachula resolvió que los miembros del Sindicato de Trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) tendrán que regresar a trabajar, ya que sus derechos no están por encima de la colectividad (ciudadanos tapachultecos), haciendo énfasis en que el derecho al agua es un derecho humano, consagrado en la Constitución.

Lo anterior se desprende del resolutivo del expediente Número: 334/2023; en donde las autoridades laborales han dado seguimiento oportuno a lo expuesto entre las dos partes involucradas en el conflicto laboral, directivos del organismo operador de agua, y trabajadores sindicalizados.

Posterior al análisis, el Juzgado resuelve que en cuanto a la huelga, no es un derecho absoluto, su ejercicio para ser socialmente legítimo debe respetar y garantizar ciertos derechos básicos del ser humano, como son entre otras, la vida, la salud, la seguridad y tranquilidad ciudadana.

De conformidad a lo previsto en el artículo 443 de la Ley Federal del Trabajo, el Sindicato emplazante a huelga deberá de mantener todo el personal para cubrir los trabajos indispensables para el buen funcionamiento del suministro de agua y de los sistemas de alcantarillado, drenaje sanitario, tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Tapachula, y en cada uno de las instalaciones o establecimientos de los centros laborales, así como la captación de recursos económicos a efectos de que se puedan realizar las compras de los insumos para el tratamiento del agua y esta sea apta para el consumo humanos.

En este resolutivo, se establece que el sindicato no podrá suspender las labores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula a fin de no poner en riesgo los derechos de los usuarios (toda la población del municipio de Tapachula), derechos consagrados en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL ORBE/Ernesto López Quinteros