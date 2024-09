Colonias de la Zona Suburbana Siguen Marginadas en Tapachula

*No Cuentan con Servicios Básicos.

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo del 2024.- Diversas colonias de la zona suburbana, en las periferias de la Ciudad de Tapachula se encuentran en total abandono, ya que carecen de servicios básicos, como agua potable, introducción de drenaje, pavimentación de calles, alumbrado público y seguridad.

El señor Ángel López, quien es dirigente de varias colonias en esta localidad, denunció que en repetidas ocasiones han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios municipales, así como han hecho entrega de diversos escritos, sin embargo no les hacen caso.



Entrevistado por rotativo EL ORBE, señaló que la falta de servicios, no es porque no los hayan solicitado sino porque las administraciones municipales jamás se han preocupado por el bienestar de la gente que vive en la zona sub urbana.Lo más absurdo es que muchas de esas colonias que están en el completo olvido, se ubican a unos cuantos pasos del centro de la Ciudad, y esa cercanía no ha sido motivo para que las autoridades pongan sus ojos en ellas y les lleven bienestar a través de obras sociales.La indiferencia de las autoridades es debido a que le ponen más atención a la realización de obras de relumbrón en la zona centro del municipio, señaló, mientras que a las comunidades suburbanas las tienen relegadas, no hay obras sociales, proyectos o programas del Gobierno Municipal de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista