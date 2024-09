Campesinos de la Zona Alta Reportan Baja Producción Agrícola

* Altas Temperaturas y Falta de Lluvia Provocaron Afectaciones en el Campo.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo del 2024.- Productores de verduras de la zona alta del municipio de Tapachula reportan que debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias en la actualidad, han tenido una baja producción, lo cual golpea la economía de quienes subsisten de las actividades agrícolas.

En entrevista, Amisael Velázquez, productor del Barrio El Pinal, en la zona serrana de la geografía local, explicó que en su comunidad siembran lo que es el chilacayote y el frijol, el isich, trigo, verduras como el repollo; la papa, así como el maíz, lo de la temporada.

Manifestó que las altas temperatura en la temporada les ha afectado, ya que perciben un calor más intenso que el del año pasado, y están a la espera de lluvias.

En su experiencia como productor, refirió, este año ha sido de una temperatura muy elevada.

Destacó que los cultivos más afectados en este momento son las verduras, debido a que no hay agua, no ha llovido nada, y eso ha generado una baja producción.

Cuestionado sobre la comercialización de sus productos, dijo que siempre vienen a la cabecera municipal de Tapachula, o van a Huehuetán, pues son lugares en donde distribuyen su producto, sin embargo, en la actualidad no hay negocio, las ventas han bajado demasiado.

En ese sentido pidió el apoyo a la población para que consuma lo local, lo que aquí se produce. Puso como ejemplo la papa, la cual están comercializando a 25 Pesos el kilo. EL ORBE/JC