Caos en el Mercado San Juan Ante la Falta de Servicios Públicos

El Centro de Acopio de basura está rebasado en su capacidad, proliferan las aguas negras y fugas de agua potable en el centro de abastos.

Tapachula, Chiapas, 19 de marzo del 2024.- Se agrava la contaminación por desechos de basura, aguas negras, fugas de aguas, además de la inseguridad alrededor y al interior del mercado San Juan en el municipio de Tapachula, ante la inoperatividad del Gobierno Municipal, por lo que comerciantes preparan bloqueos y manifestaciones como medida de protesta, dio a conocer en entrevista, la Secretaria General de la Unión de Introductores, Arely Peñuela.

La comerciante denunció que en estos últimos meses se ha complicado la contaminación en este centro de abastos, en donde el centro de acopio de desechos existente en ese inmueble ha sido rebasado en su capacidad, en donde decenas de tricicleros pagan para llegar a tirar su basura y todo tipo de desechos.



Y es que también está suspendido el servicio de recolección de parte de los camiones de Limpia Municipal.De igual forma en este centro de abastos, los drenajes están colapsados, y las aguas negras corren por las calles. Así como se han multiplicado las fugas de agua potable.De toda esta situación ya tiene conocimiento la todavía Presidenta Municipal Interina de Tapachula, Panfila Gladiola Soto Soto, quien no ha querido o no ha podido poner orden en estos servicios públicos.Arely Peñuela comentó que también carecen de alumbrado público, y no cuentan con el suministro de agua en los locales del centro de abastos.La denunciante, señaló que los locatarios han tenido que pagar pipas de agua cada tercer día para poder lavar los centros de trabajo, principalmente en donde se manejan alimentos, venta de carnes, mariscos, pollo, verduras, frutas y alimentos en general.Reveló que la mayoría de los locatarios y los comerciantes informales pagan alrededor de 18 pesos diarios a la administración del mercado San Juan. Sin embargo carecen de los servicios públicos más elementales.Según la quejosa, las ventas han bajado hasta en un 40 por ciento en este centro de abastos, por lo que con esta situación de falta de servicios públicos, los están afectando a todos los locatarios y comerciantes.Por otra parte también denunció que los introductores de frutas y verduras se niegan a entrar con sus camiones a este sector de la ciudad, debido a las afectaciones que hay en la vialidad y la falta de estacionamiento.Derivado de esta situación, los comerciantes estarán protestando en los próximos días, realizando un bloque en algunas vialidades importante de la ciudad, para exigir a las autoridades municipales atención a toda esta problemática. Mesa de Redacción