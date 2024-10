Calles en Puerto Madero Están Abandonadas y Destruidas

* Urge Invertir Para Atraer el Turismo .

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo del 2024.- El poblado de Puerto Madero tiene cierto atractivo por sus playas, como San Benito y las Escolleras, así como el Malecón, sin embargo las autoridades municipales no han querido arreglar las calles, las cuales permanecen abandonadas y destruidas desde hace muchos años.

Las principales vialidades de uno de los poblados más grandes de la geografía local están intransitables, con baches por todos lados.

Los vecinos dieron a conocer que en repetidas ocasiones dieron cuenta de este problema a las autoridades municipales, y siempre les respondieron que se las iban a componer, pero nunca dijeron cuándo, los años pasaron y no han querido invertir en la reparación de calles.

Doña Juanita “n” vecina del lugar, reveló que este poblado costeño perteneciente al municipio de Tapachula, ha sufrido mucho abandono de parte del Gobierno Municipal, no solo en el tema de las calles, también con la falta de alumbrado público, seguridad, recolección de basura, y reordenamiento del comercio.

Tienen también un grave problema con la red de drenaje, sobre todo en la zona céntrica de Puerto Madero, porque también hay colonias que ni servicio de drenaje público tienen, menos hablar de una planta de tratamientos de aguas residuales.

En la actualidad, explicó, en este puerto ya habitan aproximadamente 25 mil personas, más la población flotante, por lo que urge realizar una inversión importante en servicios públicos e infraestructura urbana.

Y es que conforme han ido pasando los años, han nacido más colonias y comunidades que requieren de servicios básicos en este poblado costeño, señaló.

Lamentablemente no hay planeación e interés de atención por parte del Ayuntamiento, y el crecimiento de Puerto Madero se ha dado de manera desorganizada. EL ORBE/Nelson Bautista