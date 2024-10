Sigue el Burocratismo en Oficinas de la COMAR en Tapachula

* Migrantes Están Varados Desde Hace Meses.

Tapachula, Chiapas 5 de Abril del 2024.- El burocratismo sigue en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la ciudad de Tapachula, en donde a diario decenas de migrantes de diversas nacionalidades llegan en busca de atención, para obtener los documentos que les permitan continuar su viaje al centro o norte del país.

Las historias de familias migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran desesperadas por querer salir de esta ciudad se multiplican a diario.

La joven señora Dámaris López, originaria de Honduras, es uno de esos casos. Ella dijo que muchos de sus conocidos tiene más de dos meses en que ha estado esperando su documento, pero que todavía no le resuelven en las oficinas de la COMAR, la única diferencia de ella es que tiene a su hijo con problemas de salud por eso fue más rápida su atención.

Indicó que en el tiempo de espera que lleva en Tapachula, ha podido observa algunos detalles. Primero, que hay migrantes de otros países que están esperando el documento desde octubre, noviembre o diciembre del año pasado, y aun no se los entregan.

En cambio, dijo que hay otros más de sus compañeros, que talvez han corrido con suerte o quién sabe por qué, el caso es que apenas llegaron en enero o en febrero a Tapachula, y ya fueron despachados para que continúen su trayecto.

El problema, es que varios migrantes van con sus familias a estas oficinas, con hijos pequeños, muchos de ellos enfermos, y lo peor es que sin recursos económicos para afrontar el hambre, porque no tienen dónde pernoctar, o esperar del documento migratorio.

Debido a esta situación, la población migrante varada en esta región pide a las autoridades federales mexicanas que agilicen sus trámites, ya que no se quieren quedar aquí, el objetivo es llegar a los Estados Unidos. EL ORBE/Nelson Bautista