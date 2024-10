No se Suspenderá las Clases en Chiapas por Eclipse Solar

* El Lunes 8 de Abril.

Tapachula, Chiapas; 5 de Abril del 2024.- Las autoridades educativas en Chiapas han despejado dudas, y el próximo regreso a clases “no se eclipsara”, ya que no hay ningún riesgo o pretexto para no asistir a las escuelas a partir del próximo lunes 8 de Abril en diferentes regiones de la entidad.

Lo anterior fue dado a conocer por el representante del área de Contraloría de la Sección 40 y del Bloque Democrático, David Guzmán quien precisó que las únicas indicaciones que han dado las autoridades educativas en la entidad y Protección Civil, es que la población estudiantil se mantenga hidratada, ya que se tendrá una temperatura de 40 grados centígrados, y que no es recomendable realizar actividades al aire libre.

En cuanto al eclipse, manifestó que este se va a reflejar más en otros estados, mientras que en nuestra entidad solo se van a tomar medidas preventivas, para mantener a los alumnos en las aulas.

“Hasta ahorita por parte de la secretaría o la subsecretaría estatal de educación, no existe un comunicado de suspensión que ponga por lo menos en aviso a los padres de familia, ahora nosotros como maestros, como la parte sindical lo que sí estamos invitando a los padres de familia es, informar a sus hijos, mayormente aquellos que son menores de edad, en su mayoría de nivel de básica, que orienten a que no salgan del aula”, precisó.

En ese contexto destacó que en Chiapas los alumnos van a retornar a clases en las diferentes regiones de la entidad.

Subrayó que serán miles de jóvenes estudiantes en todo el Estado los que van a regresar a clases el próximo lunes, a quienes recomendó que lo hagan de la mejor manera acompañados de sus padres.

Agregó que las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para la población en general es que los estudiantes lleven botellas de agua para mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas. Y en cuanto al eclipse, los maestros estarán recomendando a los alumnos evitar salir de las aulas y mirar al cielo. EL ORBE/JC.