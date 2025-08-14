Yamil Melgar Toma Protesta al Nuevo Titular de ICIPLAMTAP

jueves, agosto 14, 2025
*Para el Desarrollo Sustentable del Municipio.

En el marco de la Sesión de Cabildo de este miércoles, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, tomó protesta a Alejandro Mendoza como nuevo titular del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable de Tapachula (ICIPLAMTAP), exhortándolo a desempeñar su nueva responsabilidad con responsabilidad y compromiso.

Acompañado por los integrantes del Cabildo, el Alcalde destacó que, gracias al trabajo coordinado, la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo de Tapachula son una realidad.
Subrayó que en el Ayuntamiento se trabaja con estrategia y visión a largo plazo, dejando atrás la improvisación y priorizando un crecimiento ordenado y sostenible para la ciudad.
Durante la sesión, en la que también se aprobaron diversas disposiciones en beneficio de la ciudadanía, el Edil reconoció a quienes integran el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), el Sistema DIF Municipal y el propio Ayuntamiento, por haber obtenido el refrendo nacional de archivos otorgado por el Registro Nacional de Archivos, al cumplir con las obligaciones en materia de gestión documental y administración de dichos sistemas.
“La voluntad para transformar a nuestro querido Tapachula se refleja en cada acción de esta administración, demostrando con hechos el compromiso de servir a la ciudadanía”, afirmó Melgar.
En el evento estuvieron presentes la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero; el director general del COAPATAP, Héctor Manuel Lazos Cota; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; así como servidores públicos e invitados especiales. Boletín Oficial

