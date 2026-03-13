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La Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo comprometida con la seguridad de la ciudadanía

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La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo informa que las fuertes lluvias que se registraron este jueves en el municipio de Tecpatán, ocasionó un deslave de talud en el tramo carretero estatal Tecpatán – Mezcalapa.

De manera puntual y comprometida con la seguridad de las y los chiapanecos, elementos de la SSP y de Protección Civil Municipal, atendieron el incidente que ocasionó obstrucción a la circulación el tramo carretero que conduce a la comunidad Yomono de ese municipio, por lo que, durante las primeras horas de este viernes, se inició con los trabajos con máquina pesada tipo retro excavadora para retirar escombros y brindar a las y los conductores una circulación segura y sin contratiempos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso institucional de trabajar de manera coordinada, responsable e inmediata para brindar atención oportuna que permita salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos.

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