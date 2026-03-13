La Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo comprometida con la seguridad de la ciudadanía

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo informa que las fuertes lluvias que se registraron este jueves en el municipio de Tecpatán, ocasionó un deslave de talud en el tramo carretero estatal Tecpatán – Mezcalapa.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso institucional de trabajar de manera coordinada, responsable e inmediata para brindar atención oportuna que permita salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos.