Maestros Sí Asistirán a Clases en la Región Costa de Chiapas

*El Eclipse Sólo Será Visible en el Norte del País.

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril del 2024.- A pesar de que este lunes 8 de abril se registra el fenómeno astronómico del Eclipse de Sol, las autoridades educativas del Estado de Chiapas decidieron que miles de niños regresen a clases de manea normal, luego de las vacaciones de Semana Santa.

Así lo dio conocer Gabriel Díaz Ordóñez, Secretario de Organización de la Coordinadora Regional Costa Grande del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educción (SNTE), quien argumentó que no se procedió a la suspensión de clases en esta zona del Soconusco, debido a que el Eclipse solo será visible en Estados del norte del país.

Apuntó que por cuestiones del registro del eclipse, se creó una confusión y algunos padres de familia se quedaron con la creencia que por cuestiones del fenómeno sus hijos no irían a la escuela.

Sin embargo, aclaró que en este caso prevalece más la educación de los niños de manera que, tanto la Secretaría de Educación como los trabajadores adheridos al SNTE, decidieron que no hubiera ninguna suspensión.

La responsabilidad de los maestros es acudir este lunes a sus respectivas escuelas a dar clases, y queda bajo la responsabilidad de los padres de familia, el que manden o lleven a sus hijos a las escuelas donde están registrados, señaló.

Destacó que ya será la estructura formada por la Dirección, personal docente y padres de familia quienes finalmente tomen algún acuerdo de suspender clases, aunque de antemano insistió que ya se sabe que la postura es que debe haber clases definitivamente.

Agregó que los padres de familia y personal docente, decidirán en algunos casos si los niños no acuden a los centros educativos y se les tolere el permiso debido a este fenómeno, aunque reiteró que en Chiapas no se verá como en otros Estados por ello las clases se reinician con normalidad este lunes. EL ORBE/Nelson Bautista.