Mujeres Transportistas se Capacitan en Mecánica Automotriz en Tapachula

*Para Brindar un Mejor Servicio a los Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril del 2024.- Doce mujeres que pertenecen al transporte “Taxi Rosa” en la Ciudad de Tapachula, culminaron este fin de semana un curso de capacitación en mecánica automotriz, lo cual tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los usuarios del transporte público en esta localidad.

Lo anterior fue dado a conocer por Wilibardo Monzón Rodríguez, Jefe del Área de Capacitación de Cecati 86 en esta Ciudad, quien explicó que esta instrucción se realizó en el marco de un convenio de trabajo que se hizo con la Asociación Taxi Rosa.

Las egresadas de esta capacitación obtuvieron conocimientos en mecánica de emergencias, dijo, ya que ellas, como conductoras del transporte público, deben saber cómo funcionan los vehículos, y de esa manera puedan brindar mayor seguridad a los usuarios y ser más confiables en cuanto al servicio que brindan.

“El curso consistió en conocer los indicadores de un tablero de emergencias, los avisos desde la detección del combustible, el tipo de llantas a usar, la forma en que tienes que ver el tiempo de vida de las llantas, no esperar a que te exploten, porque te puede agarrar en un viaje, entonces dar esa ese conocimiento, analizar el tipo de materiales que cada vehículo utiliza de acuerdo a su manual de fabricación, ya que varían en cuanto al modelo del auto, el tipo de combustible también que hay que aplicarle, para no tener fallas ni problemas en cuanto al funcionamiento del motor”, expuso.

El jefe de capacitación reconoció que todas las mujeres que llevaron este curso saben conducir, sin embargo desconocían muchas cosas que vienen en el manual del fabricante del vehículo.

En ese sentido precisó que el cuso fue totalmente práctico y muy fructífero, en donde ahora se puede decir que las mujeres del Taxi Rosa están capacitadas, y esto gracias al esfuerzo que hicieron, ya que trabajan toda la semana, y el curso lo tomaron los sábados por lo que el mérito es mayor.

Entrevistada por aparte, Ninfa Sosa Merchant, Presidenta de la Fundación Casa Rosa Comunitaria, manifestó que a través de esta cooperativa, tienen una escuela de superación, del éxito de la mujer, en lo que son cursos, talles de capacitación de mecánica básica, mecánica avanzada, y lo que es electricidad y hojalatería para mujeres.

Subrayó que convocaron hace seis meses para dar a conocer la beca del 100% que trabajaron con el Cecati 86 en Tapachula, y reclutaron a 15 mujeres, de las cuales egresaron 12 mujeres, quienes están certificadas y se les entregó su diploma de reconocimiento.

Agregó que las mujeres inmersas en el transporte público, al manejar un vehículo no están exentas de algún percance, por lo que no solo deben de saber abrir el cofre del carro, también deben de saber usar las herramientas, cambiar llantas, checar niveles de aceite, ver que las bujías estén bien, los niveles de freno también, y es lo que están logrando con estos cursos. EL ORBE/JC