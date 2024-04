Necesario la Pavimentación de Calles en Lomas del Soconusco

Ayuntamiento de Tapachula mantiene en el olvido a la población de esta colonia.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2024.- La colonia Lomas del Soconusco, a pesar de tener ya muchos años de existir y de estar muy cerca del centro de la ciudad, es un asentamiento que está en completo olvido por parte del Ayuntamiento Municipal de Tapachula.

De esa manera lo denunció la señora Dora Guillermina Ortiz Gómez, dirigente de una agrupación denominada Redes Unidas, quien en entrevista con el rotativo El Orbe aseguró que las calles de la citada colonia están totalmente destrozadas, con baches por donde quiera.



Explicó que las arterias de la citada colonia son muy transitadas, ya que sirven de paso para llegar a las demás colonias, pero que aun así, las autoridades municipales no le toman ninguna importancia y jamás disponen alguna obra para esta comunidad.La entrevistada agregó que la dirigencia de la colonia Lomas del Soconusco, sin duda alguna se ha dirigido a la Presidencia Municipal para solicitar el arreglo de las calles, pero no obstante, no han encontrado respuestas favorables.Confió que los habitantes de esa colonia, durante las pasadas elecciones, votaron por Rosa Urbina Castañeda, y pensaron que les iba a ir bien. Sin embargo, la citada alcaldesa ya se fue y jamás les llevó una obra.Y ahora, en el corto periodo de la alcaldesa sustituta, Pánfila Gladiola Soto está sucediendo lo mismo, ya que la actual alcaldesa para nada se acuerda que existe en el mapa de Tapachula la colonia Lomas del Soconusco.Lo malo, dijo la entrevistada, es que la temporada de lluvias ya está a la vuelta de la esquina y sin duda alguna, las calles van a ponerse peor, hasta quedar totalmente intransitables. EL ORBE/Nelson Bautista