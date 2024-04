Locatarios del Tianguis Tapachula Rechazan Remodelación del Mercado

*Se Oponen a Construcción de Estacionamiento.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2024.- Comerciantes y locatarios del “Tianguis Tapachula” manifestaron una vez más su rechazo al proyecto de remodelaciones de estas instalaciones en donde las autoridades municipales y estatales pretenden construir un estacionamiento encima del centro de abastos.

Posterior a una reunión con funcionarios, los comerciantes en la voz de Juan Pedro Juan Mateos, aclararon que no es una inconformidad, lo único que piden es que les respeten su área de trabajo.

“Somos una asociación civil desde hace muchos años, porque nos independizamos de los mercados, del Ayuntamiento, por falta de mantenimiento, falta de atención y falta de servicios hacia el mercado, por eso Tianguis Tapachula se independizó de servicios públicos, desde hace 40 años”, comentó.

El también locatario del mercado explicó que esta no es la primera reunión con las autoridades, ya han tenido varias. Y la respuesta de parte de los comerciantes ha sido la misma “no al proyecto de remodelación”.



Señalaron que existe desconfianza fundada de que esa posible obra quede abandonada. Ya que está muy cerca el relevo administrativo en todos los niveles de gobierno, por lo que ya no son tiempos para realizar este proyecto.Los denunciantes aseguran que los funcionarios les han explicado que el proyecto de remodelación del tianguis, contempla construir un estacionamiento público arriba del centro de abastos.Por otra parte Everaldo Gómez Hernández, representante legal del Tianguis Tapachula dio a conocer que son 230 locatarios, con 544 locales, en donde el Ayuntamiento hasta esta fecha les han dicho que solamente tiene registrado 500 locales para dicho proyecto, y no saben qué pasará con los 44 restantes. En donde les dicen que les van a dar las medidas, pero no lo hacen.“Nosotros ya estamos cansados de lo mismo, siempre lo mismo, no nos dan una solución y de verdad estamos presentes la mayoría, solamente unos cuantos faltaron, son personas que tienen cerrado sus locales, no están trabajando, todos los que estamos acá vivimos al día, no nos pueden quitar el sustento diario”, denunció.Los comerciantes y locatarios de dicho centro de abasto, aseguran que en los últimos meses han tenido pérdidas económicas millonarias en ventas, debido a la construcción del puente elevado en la 17 Calle Poniente en esta ciudad.Cabe mencionar que en esta reunión también estuvieron presentes el delegado de Gobierno del Estado, Jorge Matali Loranca , el encargado de Gobierno Municipal, José Antonio Hernández Flores y el Secretario de Servicios Públicos, Ernesto Ivan Marina Córdoba, entre otros funcionarios. EL ORBE/JC.