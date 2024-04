Se Incrementan Enfermedades Gastrointestinales por Intenso Calor

*Niños y Adultos Mayores los más Vulnerables.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2024.- En la actualidad se han incrementado hasta un 15% más los padecimientos gastrointestinales debido a la intensa ola de calor que azota la región Costa de Chiapas, en particular la ciudad de Tapachula, por lo que en caso de presentar síntomas, es importante acudir a consulta con un profesional de la salud y evitar automedicarse.

Lo anterior fue dado a conocer por el Doctor Jorge de los Reyes Herrera, integrante de la Asociación de Médicos Generales Capítulo Chiapas, quien también recomendó a la población cuidar a los niños menores de cinco años y a los adultos mayores de los padecimientos estomacales.

“Las enfermedades gastrointestinales no todas son de origen bacteriano como a veces pensamos, también tenemos las enfermedades de tipo parasitaria y las que son de origen viral, por eso la importancia de acudir siempre a una unidad de salud para que puedan ser orientados en el diagnóstico preciso de la enfermedad que padecen”, expuso.

Cuestionado sobre los síntomas de la enfermedad en mención, Jorge de los Reyes destacó que lamentablemente la sintomatología es muy parecida, en algunos casos con mayor presencia de fiebre, y en otras ocasiones el vómito explosivo, así como las diarreas parasitarias no se presentan con el mismo número de evacuaciones que las virales.

En ese sentido reiteró su recomendación a la población a que acuda a consulta con un profesional de la salud, para que haga la valoración y el diagnóstico preciso cuando se tiene algún padecimiento o sintomatología.

Refirió que lamentablemente en muchas ocasiones la población cae en la automedicación, y abusan de los antibióticos, algo que puede ser peligroso e incluso dañar la salud.

Apuntó que en esta temporada de calor, los niños y jóvenes deben de estar bien hidratados. Y en el caso de los menores, si se tiene un cuadro de deshidratación utilizar vida suero oral, que está disponible en todas las unidades de salud.

Finalmente, comentó que otro padecimiento muy común entre la población durante esta temporada de calor es la rinitis de tipo alérgica y sobre todo las de tipo estacional, por lo que se debe ir a consulta con un médico. EL ORBE/JC.