Quema de Edificio del SNTE Provocó Pérdidas por 35 Mdp

Ciudad de México; 23 de Junio de 2025.- El incendio provocado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México el 5 de junio ocasionó daños por 35 millones de Pesos, reveló el dirigente de la organización sindical, Alfonso Cepeda Salas.

En entrevista, el también Senador advirtió que «los delincuentes» que atentaron contra esas instalaciones están plenamente identificados, por lo que se descontará a las secciones sindicales a las que pertenecen dicho monto económico.

«Ya fueron los peritos, ya se levantaron los elementos suficientes y tenemos los videos, tenemos fotografías de los delincuentes que rompieron las paredes del edificio sindical», informó.

-¿Se cuantificaron los daños?, se le preguntó.

-Sí, aproximadamente 35 millones, y ahí veremos cómo de las propias participaciones sindicales de las secciones que participaron se les hacen descuentos para cubrir los daños, porque ellos son los responsables, respondió.

-Y amenazaron con regresar.

-Los estaremos esperando con mucho gusto. No vamos a permitir que se vulnere la vida institucional del SNTE.

Cepeda Salas afirmó que en el incendio e irrupción de los disidentes hubo pérdidas irreparables, especialmente documentos del archivo histórico del sindicato. «La historia de 82 años quedó una gran parte quemada. Ya habíamos avanzado en la digitalización de todos los documentos, pero sí realmente hubo pérdidas irreparables, porque son parte de la vida institucional de nuestra organización. (…) Teníamos parte ya digitalizada, pero muchos documentos originales, acuerdos de congresos, consejos y asambleas qué se han realizado durante toda la existencia del sindicato y desafortunadamente estos vándalos los destruyeron», lamentó.

Cuestionado sobre la presunta participación de las secciones sindicales de Oaxaca y Guerrero en la quema del edificio, el líder del SNTE aseguró que «la sección 14 de Guerrero tiene cerca de 90 mil integrantes y 70 mil de ellos están con nosotros. El resto o no participan o sí están con la Coordinadora, pero somos abrumadora mayoría en el estado de Guerrero. La sección 14 no participó.

“En Oaxaca, obviamente la sección 22, que aparentemente lidera las acciones de la Coordinadora y en eso tendríamos que ponernos de acuerdo, de ver cómo nos van a resarcir los daños, y que tiene que ser a partir de sus participaciones sindicales», insistió.Sun