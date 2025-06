Denuncian Explotación Infantil en el Basurero Clandestino de Cacahoatán

Pobladores Afirman que el Basurero Clandestino no Tiene Control de Acceso, Ni Está Delimitado

Los Materiales Reciclados se han Convertido en un Negocio Redondo Para Funcionarios Municipales

Exigen la Intervención de Autoridades Estatales Para Clausurar Este Foco de Contaminación

*MENORES DE EDAD SON USADOS EN EL TIRADERO ILEGAL PARA LABORES DE RECICLAJE DE RESIDUOS, A PESAR DE QUE SON EXPUESTOS A CONDICIONES INSALUBRES QUE PONEN EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA.

Cacahoatán, Chiapas 23 de Junio del 2025.- Las denuncias en contra del basurero ilegal en la comunidad de La Soledad, en el municipio de Cacahoatán continúan, y no hay poder humano que mueva la voluntad para atender la problemática por parte del todavía Presidente Municipal de esta localidad, Víctor Pérez Saldaña, quien al parecer está más preocupado por la feria del pueblo para hacerse de recursos económicos.



Denuncias de los lugareños afirman que el tiradero a cielo abierto, no tiene un control de acceso, porque carece de una barda perimetral. Opera prácticamente al aire libre, a donde también llegan menores de edad a recolectar desechos y poder ganarse unos pesos. Lo cual aparte de representar un riesgo, también se tipifica el delito de explotación de menores.Testimonios de inconformes señalan que, en dicho espacio, con la anuncia de los funcionarios municipales y el propio edil, los materiales reciclables que se llegan a depositar al lugar, son un jugoso negocio de unos cuantos.El problema es que para la recolección de estos materiales también presuntamente se utiliza a menores de edad. Lo que es un motivo más para clausurar el foco de contaminación en esta zona de Cacahoatán.Esta denuncia, se suma a las hechas formalmente ante PROFEPA, SEMARNAT y CONAGUA; pero no han prosperado a pesar de que tienen las evidencias necesarias y suficientes para clausurar el basurero y aplicar la ley en contra de quien o quienes construyeron el foco de contaminación, que también está afectando gravemente al río Cahoacán.Los afectados sospechan que supuestos inspectores de dichas dependencias estén recibiendo sobordos, para seguir permitiendo la operación del basurero ilegal en la comunidad La Soledad.Por ello solicitaron también la intervención del Congreso del Estado, para que este caso no quede impune, y se llame a cuentas también al alcalde Víctor Pérez por permitir la grave contaminación que aqueja a la población de su municipio. EL ORBE/ Mesa de Redacción.