En Total Abandono las Clínicas Rurales del Soconusco

* No Cuentan con Personal y Menos con Medicinas.

Tapachula, Chiapas; 14 de Abril del 2024.- La sociedad en general del Soconusco ve con tristeza y decepción, que cada día están más abandonadas las comunidades respecto a los servicios médicos que debería de ofrecer el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud.

En las comunidades rurales, resulta que en las Casas de Salud no hay médicos ni enfermeras para atender a los campesinos, y lo peor, no cuentan ni siquiera con medicamentos para aliviar las enfermedades más comunes, mucho menos para combatir malestares más graves.

Anteriormente existía el Seguro Popular, una institución que más o menos sacaba de apuros a las clases más necesitadas porque se les garantizaba un servicio médico, pero ahora, con el actual Gobierno Federal se canceló el servicio anterior y se inventó el Instituto del Bienestar, lo cual resultó un total fracaso.

Al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, Pedro Pablo Scott Ramos, Presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, aseguró que el Gobierno Federal prometió que los mexicanos iban a estar mejores que en Dinamarca en cuanto a sus servicios de salud, y resultó que ahora están peor que Guatemala.

Y es que, en el medio rural, los campesinos no saben qué hacer, pues cada vez que tienen a familiares enfermos no cuentan con recursos suficientes para sacarlos a las áreas urbanas, y reciban atención médica en el hospital, mucho menos en clínicas particulares.

El problema no es solo en el área rural, sino también en el área urbana, apuntó, como es el caso de la Ciudad de Tapachula, donde en las clínicas o en los Centros de Salud tampoco cuentan con medicamentos debido a un marcado desabasto que se sufre no solo aquí, sino a nivel nacional.

El entrevistado agregó que, de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, el gobierno federal debe proporcionar los servicios de salud a la población, pero resulta que este ordenamiento las autoridades se lo pasan por el arco del triunfo, y no hay para cuando puedan ofrecer un mejor servicio en materia de salud. EL ORBE/Nelson Bautista