Empresarios Desconocen si Continuarán Beneficios Fiscales al Término del Sexenio

*Esperan que el IVA al 8% Continúe en la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril del 2024.- El paquete de estímulos fiscales para el sur del país, implementado desde el año 2021, y con el que se logró reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento, sí trajo beneficios, pero resulta que la actual administración federal concluye este año y no se sabe qué va a pasar después.

Nicolás Castañeda Javier, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que dentro de esa incertidumbre, el sector empresarial está buscando que el IVA del 8 por ciento continúe, pero ya a rango constitucional, por lo cual están pidiendo a los candidatos a puestos de elección popular, a que se legisle sobre ello y se decrete este estímulo.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que el 31 de diciembre vence el decreto de los beneficios fiscales, establecido por el actual Gobierno Federal, pero para entonces ya debería haber una nueva postura favorable, para que no genere incertidumbre entre la iniciativa privada de la frontera sur.

Al menos en el Soconusco más del 90 por ciento de las empresas se inscribieron y aplican la disminución del IVA, señaló, pero es necesario que para antes de terminar el actual sexenio, la medida se convierta en una ley para realmente gozar de estos beneficios.

Por el contrario, comentó que si regresa el IVA al 16 por ciento como restaba anteriormente, va a repercutir en el alza de precios en los miles de productos y servicios, incluyendo la canasta básica, gasolina, gas LP, lo que sería un duro impacto en la economía de las familias.

Por ello, señaló que es necesario que el sur de México sea tratado igual que los Estados del norte del país, en el sentido de que para que los estímulos fiscales sean de beneficio, se deben pagar mejores sueldos y extender por más kilómetros la franja de los beneficios en la frontera sur.

Los directivos de Canacintra ya han tenido acercamientos con los distintos aspirantes a cargos de elección popular, dijo, buscando que la propuesta se concrete de forma definitiva para beneficio de la franja fronteriza del sur del país, y que seguirán en ese tenor.

Comentó por último que desde que entró el decreto en 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, los beneficios fiscales han sido de mucho alivio y ayuda a la población en general, para que no se incrementaran los precios, ya que la mayoría de las tiendas pudieron inscribirse y gozaron del beneficio del IVA del 8 por ciento. EL ORBE/Nelson Bautista