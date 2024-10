Fenómenos “El Niño” y “La Niña” Acentúan Ola de Calor en la Región

* Habrá Probabilidad de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril del 2024.- “Estamos ubicados en un sistema de referencia que es el fenómeno del Niño, en el cual hay tres fases, una fase Niño, una fase neutro y una fase Niña. Estábamos durante esos tres últimos años en una fase Niña característica de mucha lluvia. Por razones del mismo clima, o sea, atmosféricos y de la temperatura del agua del mar y de la temperatura no superficial, sino la profunda del agua de mar, hubo cambios drásticos y pasamos de Niña, pasamos a un año de Niño muy severo”, explicó en entrevista Roberto Fourzali Moisés, Presidente del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas.

“El último año se tuvo el fenómeno de la Niña, y luego cambió en marzo del 2023 con el fenómeno del Niño, que fue avanzando, una sequedad tremenda, sin embargo a pesar de eso aquí en la región llovió cantidades, igual que en el año 2022. Aunque una lluvia muy mal distribuida”.

Un ejemplo de ello comentó es que en la parte baja de la Costa de Chiapas, registraron 400 mm de agua, que es mucha agua en dos aguaceros, uno de 200 y 150 o sea, es decir, muy mal distribuida.

“Aquí es donde yo digo, sí, estamos críticos, enero, febrero y marzo mucho calor no hay agua, abril todavía no hay agua, pero ya empieza a aparecer la parte neutral, ¿qué es la parte neutral? como era antes. De hecho yo menciono, a pesar de que Tapachula registra altas temperaturas y aparece casi todos los días por no decir un día así y un día no, aparece como una de las ciudades con mayor temperatura de toda la República, somos una región privilegiada”, subrayó.

Apuntó que Tuxtla, Tapachula y Arriaga, son las tres ciudades que más alta temperatura en el Estado de Chiapas han reportado. “Pero actualmente ya no, ya ha llovido, no podemos decir que estamos desamparados de la mano de Dios, Cacahoatán ha registrado 60 mm en dos lluvias, una de 40 y una de 20, entonces es algo. La parte alta ha lloviznado, tengo entendido que hay unos registros en Argovia, en Hamburgo sobre 23, 22 mm. Entonces sí ha llovido, no es lo que uno quisiera, pero ya cayó”.

El Presidente del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas aseguró que afortunadamente estamos en una zona privilegiada. Actualmente la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional reportan que el 52.5% del territorio nacional está en sequía.

“Yo quisiera decirle a la población de que sí es severo, pero ya está cambiando, primero no ha terminado abril, van a seguir los calores, va a seguir la sequedad, sin embargo no estamos exentos de que nos caiga una lluviecita por ahí”, destacó.

Cuestionado sobre los cultivos más afectados por este intenso calor y la resequedad, Roberto Fourzali Moisés manifestó que lamentablemente es el café. Sobre todo en la zona sierra, en donde las plantaciones se están secando. EL ORBE/JC