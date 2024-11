Confirma Magisterio Paro Indefinido de Labores a Partir de Este 15 de Mayo

*No Lograron Acuerdos con las Autoridades Educativas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo del 2024.- El magisterio organizado confirmó que este 15 de Mayo realizará un “paro indefinido de labores” para exigir diversas prestaciones laborales, por lo que tienen previsto realizar una mega marcha en la Ciudad de México y en la capital de Chiapas Tuxtla Gutiérrez.

Lo anterior fue dado a conocer por el Maestro Gabriel Díaz Ordóñez, Secretario de Organización V, de la Sección VII de la Coordinadora Regional Costa Grande, quien denunció que el Gobierno Federal está prácticamente en esa cerrazón de querer que el Estado de Chiapas resuelva su situación en el tema educativo.

Apuntó que las autoridades no les han resuelto nada, como el tema de caja de ahorro, los cesados no han sido reinstalados, el caso del tema del Comité Ejecutivo Seccional, pues aún no hay una garantía que resuelvan. Sigue apareciendo en rojo el tema de las plazas congeladas, entonces eso ha hecho que la Mesa Nacional tome otra ruta y que prácticamente el estallido del paro indefinido se dé el 15 de mayo, con una mega marcha y posterior a ellos se instale el plantón tanto en la Ciudad de México como en Tuxtla Gutiérrez.

Cuestionado sobre las entidades que estarán participando en este paro nacional, el dirigente magisterial manifestó que entran los estado de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango, Baja California, Monterrey, Guadalajara, Tabasco, Veracruz y Mérida, hay una parte del Oriente que todavía no está definido en el caso de Nayarit que todavía no hay condiciones, pero sí en la parte norte ya vienen las dos Baja California y Zacatecas.

Refirió que las 24 regiones que conforman el estado de Chiapas también le van a abonar al plantón estatal, entonces prácticamente están diciendo que va a haber réplicas en los estados puesto que no hay una solución inmediata a las demandas a nivel nacional en cuanto a salarios, en cuanto al tema de salud, temas del ISSSTE, hay mucha situación que no se está resolviendo.

Agregó que como parte de esta movilización, también se estará organizando el Comité de Padres de Familia Regional, el cual se va a sumar a las actividades, para que haya una buena información y comunicación con las escuelas. Ya que saben que toda esta situación va a generar una situación adversa en la entidad. EL ORBE/JC