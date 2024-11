Escuelas de la Región Descartan Daños Mayores Tras Sismo del Domingo

*Protección Civil Realiza Verificación.

Tapachula, Chiapas; 13 de mayo de 2024.- Luego del sismo de 6.2 grados ocurrido en la región y en Guatemala, el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) No. 2 “Teodomiro Palacios”, no sufrió daños estructurales en sus instalaciones, por lo que no representa un riesgo, y este martes 14 de Mayo se reanudan las clases en todos sus niveles, después de que Protección Civil realizara una revisión del inmueble.

Así lo dio a conocer Rosa Isela Agustín Salgado, directora general de ese centro educativo, quien explicó que luego del sismo ocurrido en la mañana del domingo pasado, fue necesario suspender clases este lunes en tanto Protección Civil Municipal realizaba una revisión a las instalaciones.

En entrevista con el rotativo El Orbe, dijo que los comités de padres de familia, los coordinadores y la directiva, pensando en el bienestar de los alumnos, pidieron que Protección Civil Municipal practicara una revisión, descartándose daños estructurales, salvo la pared de un salón de primer grado de primaria que resultó dañada, pero eso se debe a fallas de cuando fue construida, sin embargo, por el momento se descartó que siga en uso.

En este sentido, dijo que se acordó hacer un reacomodamiento, pasando al grupo de primer grado al salón de la biblioteca, en tanto a quienes van al aula de música, que colinda con la parte dañada, se le ubicó en el aula didáctica, resolviéndose de esa forma y de manera momentánea el problema, mientras se procede a la reparación de la parte dañada.

Indicó la entrevistada que de acuerdo al dictamen de Protección Civil Municipal que le fue entregado, fuera de lo anterior, todo lo demás de las instalaciones se encuentra bien y por lo tanto, había viabilidad para la impartición de clases, sin embargo esta medida se tomó para bien de la población estudiantil. EL ORBE/Nelson Bautista