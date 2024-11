Se Desploma Producción de Guanábana Hasta un 70% en la Región

*Debido Principalmente al Cambio Climático.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo de 2024.- Por el cambio climático que propició una intensa sequía, así como otros factores, la producción de guanábana en la región bajó a un 70 por ciento, según comenta una productora de esta región.

Karla Fabiola Santeliz García, en entrevista con el rotativo El Orbe, dio a conocer, que la falta de agua en las plantaciones no permitió su desarrollo y eso ha contribuido en la merma en la producción de este año.



1 de 3

Añadió que las plagas es otro factor que afecta en la producción, ya que, si no se combate al ciento por ciento, daña el producto y baja en su porcentaje. El problema es, dijo, que, para combatir la plaga se requiere de la aplicación de insumos, los cuales están carísimos.Asimismo, dijo que en la aplicación de fertilizantes es igual, ya que los bultos de este producto están muy caros y en ocasiones el recurso ya no da para la compra y las plantaciones se quedan sin ser debidamente fortalecidas.En cuanto a la fruta, reconoció que la variedad que más se maneja en el mercado es la criolla, ya que es más sabrosa la pulpa, más dulce, en cambio la planta injertada solo produce fruta un poco más ácida, y por supuesto, no es del total agrado de los consumidores.Finalmente, dijo que el precio de este producto se consigue desde los 40 hasta 200 pesos, dependiendo de su tamaño, aunque no se puede encarecer porque de lo contrario el consumidor lo deja de consumir. EL ORBE/Nelson Bautista