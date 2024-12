Fuga de Agua Potable en Colonia San Caralampio

*Vecinos Denuncian que Daña las Calles.

Tapachula, Chiapas; 23 de Mayo de 2024.- Desde hace varios meses se registró una fuga de agua potable en la calle principal de la popular colonia San Caralampio , aunque esa falla fue reportada en tiempo y forma al Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap), hasta hoy no atienden el reclamo.

Los pobladores de esa colonia que se ubica al poniente de la ciudad, señalaron que dicha fuga está a un costado de la cancha del Malecón del rio Coatán, sin embargo, involucra a varias vías hacia abajo, razón por la cual resultan seriamente perjudicados con la contaminación quienes viven en muchos hogares a la redonda.



1 de 3

Explicaron que no entienden por qué los funcionarios del Coapatap no atienden este problema, cuando toda el agua que se tira en la calle día y noche hace mucha falta en otras colonias, incluso, en algunos sectores donde el vital líquido es totalmente racionado.Señalaron los quejosos que son cientos de litros los que se desperdician diariamente con la fuga ya antes mencionada, y no es posible que el COAPATAP no se haya dado cuenta.Por otro lado, los denunciantes aprovecharon para decir que aparte de la fuga de agua que les perjudica muchísimo, en la colonia San Caralampio también tienen varias calles en muy malas condiciones, con baches, lo cual requiere de su atención.Asimismo, señalaron que el programa de pavimentación de calles del ayuntamiento municipal, no les tocó una sola obra, razón por la cual todavía existen en ese lugar varias calles empedradas y destrozadas por completo, las que constituyen una dificultad para el tránsito de vehículos.En este sentido, pidieron por este medio a las autoridades municipales que en los últimos meses de gobierno programen alguna obra cuando menos en cuanto a la pavimentación de calles. EL ORBE/Nelson Bautista