Sin Agua el Sector Nororiente de Tapachula

*Denuncian Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 23 de Mayo del 2024.- Habitantes del sector nororiente de la ciudad de Tapachula están denunciando el pésimo servicio que presta el Comité de Agua Potable y Alcantarillado en esta ciudad, ya que les han suspendido el servicio hasta por seis días.

Doña Estela “N”, vecina de la 11ª avenida Norte, manifestó que por más reportes que han hecho llegar a las oficinas del organismo operador de agua, no los atienden.

Según la quejosa, esta situación se debe a la presunta irresponsabilidad del personal del organismo, ya que, al investigar el motivo de la falta del suministro del vital líquido se enteraron que el COAPATAP sólo cuenta con dos valvulitas, los cuales no tienen vehículo para poder realizar su trabajo y dentro de sus responsabilidades está abrir y cerrar hasta 18 válvulas en diferentes puntos de la ciudad.

Los inconformes, que viven en esa zona de la ciudad, aseguran que lo que si llega puntual es el recibo de cobro, por un servicio que no están brindando a los usuarios.

Para colmo de males, ante la falta del suministro del vital líquido, los afectados han tenido que estar comprando tinacos de agua a empresas particulares cada dos días, lo cual les afecta en su economía ya que un solo tinaco cuesta entre 250 a 300 pesos.

Por otra parte, los inconformes también denunciaron la falta de mantenimiento a los pozos profundos que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, los cuales aseguran se encuentran desmantelados. Algo muy delicado, porque hay decenas de domicilios sin el suministro del vital líquido.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales, ya que de lo contrario tendrán que buscar otros mecanismos para hacerse escuchar. Mesa de Redacción.