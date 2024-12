Iglesia Llama a Ejercer el Derecho al Voto

*En la Jornada del 2 de Junio.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo del 2024.- Los que pertenecemos a la iglesia también somos ciudadanos, y tenemos que participar en el procesos electoral, es un deber cívico, y los obispos de México nos han invitado a todos a salir a votar, sobre todo para tener una participación en nuestro país democrática, dio a conocer en entrevista el Padre Gilberto Damián García, Vicario colaborador de la Iglesia la Villita de Guadalupe en Tapachula.

Reiteró que en este proceso electoral todos los ciudadanos debemos de participar con conciencia, con civilidad, pero sobre todo con mucho orden y respeto, seamos de cualquier color o partido que sea tenemos que respetarnos en las casillas.



“Hemos invitado a los fieles a salir a votar este 2 de junio, lo hemos hecho desde hace tres semanas, incluso en las iglesias tenemos una oración para las próximas elecciones, estamos rezando por ello”, subrayó.Aclaró que invitar a que los ciudadanos salgan a votar no es proselitismo, ya que no se promueve a ningún partido.Cuestionado sobre los horarios de las misas para el próximo domingo 2 de Junio, informó que serán en los mismos horarios, no se modificaron, para que los fieles dispongan su tiempo para salir a votar.En cuanto reportes de violencia por parte de la comunidad católica manifestó que hay zonas que siguen en conflicto como la sierra y frontera, por la zona de Motozintla, en donde desafortunadamente se han presentado hechos de violencia.Agregó que, por el momento, la iglesia católica no ha suspendido actividades en ningún templo debido a temas de inseguridad, y todos continúan realizando su trabajo. EL ORBE/JC.