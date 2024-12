Maestros No Permitirán Instalación de Casillas en Escuelas

*Centros Educativos Están Tomados por la CNTE.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo de 2024.- El magisterio en Chiapas, no permitirá la instalación de casillas el día de las elecciones en algunas escuelas, ya que muchos de estos centro educativos están tomados como parte del movimiento de protesta contras las autoridades federales, por lo que se podría dar la cancelación de algunos centros de votación el próximo 2 de Junio.

Lo anterior fue dado a conocer por Gabriel Díaz Ordóñez, integrante de la directiva de la Sección VII, quien explicó que el magisterio no tiene nada que ver con el tema electoral, sin embargo, hay muchas escuelas que están tomadas por los maestros, por lo que esta situación debería de preocupar a las autoridades de la entidad y el gobierno federal, para que den una pronta solución a las demandas de los maestros.

Refirió que, hasta este jueves 30 de Mayo, el magisterio chiapaneco no había tenido una respuesta favorable a sus demandas de parte de las autoridades en la entidad, principalmente la instalación de una mesa tripartita para el análisis y solución de la problemática magisterial en el Estado.



1 de 3

Debido a esta situación, continúa el paro de maestros de la Sección VII en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, un escenario que ya lleva varios días ante la cerrazón de las autoridades, que siguen sin atender las demandas de los maestros.En entrevista con el rotativo El Orbe, aseguró que como vieron que las autoridades de la entidad no mostraban interés en resolver el problema magisterial, se optó por bloquear a Pemex, lo que ha dado como resultado el inicio de la escasez del combustible en la entidad, lo que puede servir como presión para que las demandas de los maestros sean escuchadas y resueltas.De igual forma advirtió que en caso de que el gobierno estatal siga con su cerrazón, se tiene ya programado bloquear a Pemex en la ciudad de Tapachula. Aseguró que no es su deseo causar daño a la sociedad civil, pero lo están haciendo en virtud de que las autoridades educativas no los atienden.Agregó que la cobertura del bloqueo a Pemex va a tener carácter nacional, pues con el apoyo de la Sección 22 del magisterio nacional, también se van a bloquear instalaciones de la paraestatal en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, todo ello, como resultado de los oídos sordos de las autoridades. EL ORBE/Nelson Bautista.