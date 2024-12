Culmina la Cosecha de Mango en la Región

*Productores Lograron Buenos Precios.

Tapachula, Chiapas; 31 de Mayo de 2024.- Al concluir la cosecha del mango Ataulfo en la región se puede establecer que el nivel de producción y exportación de este año no alcanzó la meta trazada por los productores, debido a la prolongada resequedad por el cambio climático, pero al menos quedó la satisfacción de que se obtuvieron y se mantuvieron excelentes precios.

De esa forma se expresó el señor Alfredo Cerdio Sánchez, Presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataulfo y Tesorero de la Asociación de Fruticultores del Soconusco, quien aseguró que en este ciclo que está terminando, exportaron la cifra de 25 mil 582 toneladas a Estados Unidos, Canadá, y Europa.

Reiteró que la meta era superar la producción y exportación del año pasado, pero no fue posible debido a que el cambio climático impactó duramente en la producción ya que hubo mayores temperaturas, menos agua en la época del temporal, lo que no permitió que todo el mes de Mayo se pudiera cosechar un volumen interesante.



En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que afortunadamente, en este ciclo que concluye, la calidad del magno Ataulfo fue superior a otros años, alcanzando la cifra del 70 por ciento para la exportación, quedando el 30 por ciento restante para la industria y el consumo nacional.El entrevistado añadió que ahora la meta es recuperar la producción y mantener los precios. De momento, dijo, en cuanto se termine de recopilar la fruta, vendrá el periodo de poda con cortes longitudinales para que el agua de las lluvias escurra, además de retirar todas las ramas que ya están secas o podridas.Respecto a los precios reiteró que este año les fue bien, ya que alcanzaron a vender a un promedio de 320 pesos la caja de campo, que contiene 27 kilogramos de mango. Una cotización muy superior a lo alcanzado el año pasado.Asimismo, dio a conocer que otra meta es que van a tratar de incrementar la superficie de riego porque este año se observó que las plantaciones que no tienen riego registraron una merma en su producción. En cambio, donde sí hay riego se mantuvo la cifra productiva.Del mismo modo, dijo que también construirán compuertas con el propósito que, al término de la temporada de lluvias, se retenga la humedad el mayor tiempo posible, además de que dispondrán en cada plantación de mango, de media a una hectárea para la siembra de árboles maderables para la atracción de lluvias. EL ORBE/Nelson Bautista.