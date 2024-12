Solicitan Pavimentación de Calles en “Valle Hermoso”

*Sin Atención del Ayuntamiento de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 31 de Mayo de 2024.- Para llegar a la colonia Valle Hermoso, al norte de la ciudad, hay una calle principal que de momento está intransitable por ser de terracería y que, por lo mismo, requiere ser atendida por el ayuntamiento municipal para su pavimentación.

Sobre este asunto, la señora Paulina Figueroa Robledo, habitante de ese lugar, en entrevista con el rotativo El Orbe y con documentos en la mano, dijo que se han cansado de estar pidiendo a las autoridades el arreglo de esa vialidad.



Apuntó que el arreglo de la calle no solo favorecerá a quienes viven en la colonia Valle Hermoso, sino también a quienes viven en otras colonias como es el caso de la “21 de marzo”, La Soledad, y Jardines de Chiapas, quienes utilizan esta vía para salir a la carretera que va a Nueva Alemania.La entrevistada apuntó que, de igual forma, la calle es utilizada por niños y jóvenes que van a las escuelas, y que tienen que caminar incómodamente ante la falta de arreglo de la citada vía de comunicación.Comentó que no hace mucho, se quemó una vivienda que estaba ubicada al último de la calle, por donde está una parte alta. Lamentablemente, dijo, debido a que la calle está intransitable, no pudieron pasar los vehículos de Bomberos y de Protección Civil, lo que provocó que no se pudiera evitar que el siniestro consumiera por completo la vivienda.El problema es que las autoridades no visitan esa colonia y por eso no saben de las necesidades que tienen. Denunció que han pedido a las autoridades que vayan a la colonia, pero les dicen que no tienen tiempo.Agregó que lo mismo pasa cundo solicitan el arreglo de la calle, ya que les contestan las autoridades que de momento no pueden porque no hay recursos para esa obra. EL ORBE/Nelson Bautista