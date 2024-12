Continúa Arribo de Migrantes a la Frontera Sur

Ya no son Detenidos en Puestos de Control y Vigilancia del INM.

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio de 2024.- Migrantes de diversas nacionalidades siguen arribando a esta frontera sur de México, gracias a la casi nula vigilancia en la línea divisoria entre México y Guatemala.

Lamentablemente, en los puestos de control y vigilancia de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, ubicados en la carretera Tapachula -Suchiate, ya no detienen a los extranjeros porque las autoridades han sido rebasadas en su capacidad de atención.

La llegada de familias migrantes se intensifico en los últimos días, y a diario se puede ver a grupos de migrantes caminando desde Suchiate hasta Tapachula, sin importarles el fuerte calor que se deja sentir en la región.

En los pequeños contingentes vienen mujeres, niños y ancianos, quienes se arriesgan a sufrir de golpe de calor.



1 de 3

Los migrantes se ven obligados a caminar desde Suchiate a Tapachula, unos 28 kilómetros, ya que los conductores del transporte público tienen prohibido brindar el servicio colectivo a estas personas.Esta historia se repite una y otra vez, ya que estas familias al llegar a Tapachula buscan obtener documentación migratoria que les permita continuar su camino hacia el centro del país.Sin embargo, todos los servicios de atención a migrantes se encuentran saturados en el INM, COMAR, e incluso en los de organismos internacionales que tienen presencia en la zona. Así como albergues y grupos de ayuda a estas personas ya no se dan abasto. Y eso también los obliga a salir de esta ciudad conformando caravanas.CORRUPCIÓNDebido a toda esta situación, activistas y defensores de los derechos de los migrantes, han denunciado en repetidas ocasiones que existe corrupción en las diferentes dependencias gubernamentales como el INM y COMAR, en donde se presume se favorece a migrantes que pagan fuertes sumas de dinero para que les brinden la documentación migratoria requerida.Mientras que los que no pueden pagar, tienen que esperar meses, e incluso años para poder lograr su estatus de asilo o refugio en México.Lamentablemente el gobierno federal mexicano no ha investigado toda esta situación. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros