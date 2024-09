Cierran Negocios por Olores de Drenaje

* Comerciantes Sufren Pérdidas Económicas.

Tapachula, Chiapas; 6 de Junio de 2024.- Un registro de drenaje ubicado en la prolongación de la 3ª. Avenida Sur, casi frente al edificio del Supremo Tribunal de Justicia, está causando serios problemas al público en general, pero principalmente a los comerciantes ubicados en ese sector.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dieron a saber Liliana Morales Jiménez y Alfredo López, ambos comerciantes, quienes aseguraron que deben cerrar sus negocios en virtud de que no se soportan los fétidos olores que despiden las aguas negras que salen de un registro de drenaje.

Los entrevistados aseguraron que personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap), luego que se hizo el reporte, ya se presentó, pero no se resolvió nada. Como que nada más llegaron a ver cómo estaba ese asunto y todo quedó igual.

En el caso de locales donde se venden alimentos y otros que dan servicio de fotocopias, ya nadie llega, dijeron, precisamente porque es un viacrucis tener que andar brincando entre las aguas pestilentes, independientemente de que temen ser salpicados cuando pasan los vehículos.

Subrayaron que como consecuencia de que ya no llegan clientes a esos negocios, los dueños están resintiendo pérdidas económicas considerables, porque se trata de la venta de todo el día. Lo peor de ello, dijeron, es que algunos rentan esos locales, y por supuesto, tienen que pagar a los dueños de los locales, vendan o no vendan.

Quienes llegan caminando por la parte oriente y se dirigen al Supremo Tribunal de Justicia o bien a la Unidad Administrativa, señalaron, deben andar brincado para librar los charcos de aguas negras pestilentes, y eso es una situación incómoda que requiere resolverse. EL ORBE/Nelson Bautista