Productores Piden Leyes a Favor del Campo

* Hay Menos Producción por Falta de Apoyo.

Tapachula, Chiapas; 6 de Junio de 2024.- Por falta de apoyos al sector campesino por parte del Gobierno Federal, los productores de maíz van a seguir luchando y aprovechando que las lluvias ya están presentes, van a seguir sembrando, tal vez ya no en la misma proporción como lo hacían anteriormente, pero sí, cuando menos para el consumo familiar.

Así lo manifestó Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos en los municipios de Tapachula y Mazatán, quien en entrevista con rotativo EL ORBE dijo que, así como se les dio el respaldo a los hoy Diputados y Senadores elegidos el 2 de junio, así también esperan que éstos atiendan los problemas del campo, el cual está completamente abandonado por las autoridades.

Apuntó que los legisladores electos son gente de la región. Aquí han vivido, aquí vive su familia, aquí viven sus amigos. Por lo tanto, hay un compromiso con la gente del campo, quienes en el sexenio que está concluyendo, fueron duramente afectados con el pago de impuestos, y porque les quitaron todos los apoyos que tuvieron durante muchos años.

Por lo tanto, pidió a los nuevos legisladores que atiendan al pueblo en general y no solamente asuntos particulares o de grupos. En el caso de los productores, requieren de condiciones favorables para seguir trabajando. “No queremos que nos mantengan, sino solamente condiciones apropiadas”, dijo.

Subrayó que la situación es difícil en el sector agrícola, por lo que ha disminuido el número de productores, sobre todo de maíz, lo cual va a generar escasez de ese grano, incluso, comentó que ya hay escasez y dentro de poco va a pegar duro a la población en general, porque se trata de un alimento básico.

El entrevistado añadió que al no haber condiciones para la siembra de maíz, eso va a colapsar la economía de la región, la economía estatal y también la nacional, además de que una situación de esas provoca migración, delincuencia y hasta rupturas sociales y familiares. EL ORBE/Nelson Bautista