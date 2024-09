Se Desploman Ventas en Mercado ‘Sebastián Escobar’”

* Por Desleal Competencia del Comercio Informal.

Tapachula, Chiapas; 6 de Junio de 2024.- Las ventas en los comercios ubicados en el mercado “Sebastián Escobar”, en los últimos meses han registrado una disminución considerable debido a varios factores, pero principalmente a que hay muchos locales cerrados que dejan de atraer a los clientes.

La joven Yeni Morales, en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que las autoridades municipales han permitido que muchos locales, en lugar de estar abiertos al público, los dueños los mantengan cerrados y como bodega, situación que deja de interesar a los clientes.

Asimismo, la verdadera competencia para los comerciantes del mercado está afuera, en las calles, donde los vendedores ambulantes aprovechan la pasividad de las autoridades y venden de todo, quitándole la oportunidad a quienes venden al interior del mercado.

De igual forma, comentó que la situación para los comerciantes del “Sebastián Escobar” es crítica, ya que tienen que a bastecerse de mercancía, deben pagar rentas, luz, agua, impuestos y otros servicios, pero lo que ganan no les alcanza para nada, porque tampoco pueden encarecer lo que venden.

Sobre este asunto, dijo la entrevistada que el Ayuntamiento Municipal lo que debería de hacer es recuperar los locales que están cerrados o que los tienen como bodegas, y dárselos a gente que sí tiene deseos de trabajar como comerciante.

Por otro lado, aseguró que también las lluvias han venido a empeorar la situación, pues ha estado lloviendo incluso desde el mediodía, ahuyentando a los clientes, ya que prefieren no salir de sus casas ante los torrenciales aguaceros.

En cuanto al comercio informal, o la venta callejera como también se le conoce, y que representa una competencia desleal para ellos, manifestó que desafortunadamente la autoridad municipal no ha podido frenar este fenómeno, el cual es más grande cada día que pasa, por lo que la autoridad competente debería poner orden. EL ORBE/Nelson Bautista