Continúa las Fallas en la Página del SAT

* Se Satura en Horarios de Oficina.

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio del 2024.- Prestadores de servicios contables denunciaron que la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sigue teniendo muchas deficiencias, sobre todo presenta problemas en horario de oficina, por lo que consideran que las autoridades deberían de emprender nuevos mecanismos de apoyo a los contribuyentes.

Lo anterior se desprende de la entrevista que brindó a rotativo EL ORBE, el Contador Público Certificado en Fiscal y Director de AFJ, Fidel Moreno de Los Santos, al explicar que las fallas se dan en distintos horarios, mientras la pagina que brinda los servicios a los usuarios por internet ha ido mejorando un poco, pero aún hace falta mucho para lograr tener un servicio ágil.

“Cuando vamos a hacer cambios de obligaciones fiscales, se queda pasmada la página y no podemos avanzar, posteriormente nos comentan que el tiempo ha vencido, y así sucesivamente y cuando se está facturando también no se puede facturar, porque en muchas ocasiones la misma situación, se queda pasmada la página y no podemos facturar, y en diversas secciones de la página todavía sigue habiendo esos problemas”, explicó.

Los atrasos son en diferentes actividades, comentó, en donde si en algún momento surge una factura no se puede realizar, porque la página no funciona adecuadamente. Lo curioso, dijo, es que hay horarios en donde la página funciona muy bien.

El Director de AFJ refirió que los horarios más complicados para utilizar la página del SAT es el horario de oficina que es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Lo cual en su caso lo ha obligado a levantarse a las dos de la mañana para poder realizar su trabajo, y utilizar algunas aplicaciones, de lo contrario no avanza.

Cuestionado sobre si las autoridades ya tomaron cartas en el asunto, el denunciante reconoció que la autoridad fiscal ha dado mantenimiento a dicha página, en donde también se entiende que son millones de usuarios que entran a diario a dicho sistema en internet. Por lo que sugirió a la autoridad a buscar otro mecanismo que permita agilizar el trabajo, ya que es un mundo de información el que se maneja a través de esta página.

Sería muy aventurado dar un porcentaje de empresas afectadas por esta situación, sin embargo, reconoció que son muchas las que están teniendo problemas, lo cual retrasa la información, y con ello se retrasa el cumplimiento fiscal. EL ORBE/ JC