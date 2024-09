Sin Mantenimiento el Parque de Loma Linda

*Luce en Completo Abandono.

Tapachula, Chiapas; 10 de Junio.- El parque y campo de futbol de la colonia Loma Linda, perteneciente a Tapachula, es un área en el centro de la localidad que se usaba para acoger equipos deportivos que jugaban cada semana en torneos organizados por los aficionados, sin embargo, debido a problemas relacionados con decisiones locales, y falta de cumplimiento del Gobierno Municipal, el parque está en completo abandono y deterioro.

Mary López, habitante de dicha colonia, quien vive y trabaja frente a dicho parque, comentó que su domicilio es propenso a que ingresen serpientes, debido a la maleza abundante en donde proliferan animales silvestres. Anteriormente el mantenimiento lo realizaban los que rentaban el área para el juego, pero al subir las cuotas por parte del Comité de Barrio, ahora los vecinos tienen que limpiar las malas hierbas.



Diversos Gobiernos municipales han prometido hacer un parque infantil sin ningún resultado, incluso las próximas autoridades locales hicieron el mismo compromiso.La denunciante dijo que los políticos siempre les prometen que van arreglar las calles y el parque en mención, sin embargo, todo queda en promesas, lo cual afecta a niños y jóvenes, quienes no tienen un espacio recreativo y de esparcimiento familiar en esa zona de la ciudad.Actualmente algunos jóvenes disfrutan el campo deportivo, aunque no es muy frecuente. Al no contar con alumbrado público se retiran cuando se oculta el sol. Varias personas consumen alcohol y otras drogas en las noches, pero Mary López dijo que afortunadamente nunca ha habido problema. EL ORBE/José Bartolón Morales.