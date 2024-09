En Peligro 500 Familias de Tapachula por Lluvias

*Cinco Colonias Están Asentadas en Zona de Alto Riesgo.

Tapachula, Chiapas; 17de Junio de 2024.- Unas 500 familias que viven en cinco colonias ubicadas en la 18ª. Sur, en la zona poniente de la Ciudad de Tapachula, están en alto riesgo, ya que los fuertes aguaceros están originando deslaves y puede llegar el momento en que afecte de manera directa a las viviendas que están a la orilla del río Coatancito.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Obed Hernández, habitante de la zona afectada, dio a conocer que las familias que están en riesgo pertenecen a las colonias populares Belisario Domínguez, Dos Islas, José Martí, Pestalozzi y Reforma.



1 de 4

Apuntó que solicitaron apoyo de las autoridades locales y de inmediato obtuvieron respuesta. Sin embargo, dijo, debido a las fuertes lluvias el peligro continúa y lo que necesitan es un muro de contención más formal para detener las fuertes corrientes y éstas no vayan a arrastrar las viviendas.El entrevistado agregó que el problema se vino encima luego que construyeron un canal de captación de agua para trasladar el vital líquido a la comunidad La Lima, para un sistema de riego de hortalizas. Sin embargo, el nivel no fue el correcto y por eso están sufriendo ahora de inundaciones.Del mismo modo, también fue entrevistada la señora Reyna Isabel Díaz, quien confirmó que la causa de los daños que están sufriendo es por la construcción del canal, pues el agua no corre y se regresa, inundando la entrada de las colonias ya citadas.En este sentido, dijo, es necesario que las autoridades correspondientes les presten apoyo, ya que, de seguir la intensidad de las lluvias, corren un serio peligro en el que estaría en juego la vida de sus familiares. EL ORBE/Nelson Bautista