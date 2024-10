Usuarios Rechazan Aumento al Pasaje del Transporte Público

*Ante Amago de Concesionarios de Incrementarlo.

Tapachula, Chiapas 25 de Junio de 2024.- En los últimos días corrió el rumor de que los concesionarios del transporte público colectivo en su modalidad de combis de rutas urbanas, han solicitado a las autoridades del transporte un incremento en el precio del pasaje.

Ante esta posibilidad, varios ciudadanos han mostrado su desacuerdo, porque un incremento al pasaje de transporte colectivo en este momento, sería un duro golpe a la economía de las familias tapachultecas por la crisis que se padece de manera general.

Sobre este asunto, el señor Julio Mérida, representante de la agrupación Resistencia Civil Pacífica, en entrevista con el rotativo El Orbe señaló que se habla de un incremento de dos pesos en el pasaje que, aparentemente es poco, pero que en realidad impactaría en la economía familiar.



Destacó que dicho incremento no se justifica, ya que los concesionarios no hablan de que van a mejorar las unidades de transporte, o que el servicio que prestan los operadores va a ser mejor, con más respeto a los usuarios, especialmente a los adultos mayores.El entrevistado aseguró que actualmente, se puede considerar como pésimo el servicio que presan en las rutas urbanas de combis, con unidades prácticamente en calidad de chatarras, con choferes irrespetuosos y un mal trato a los usuarios.Asimismo, dijo que en la mayor parte de los accidentes, casi siempre participan combis, debido a que los operadores de estos vehículos no respetan señalamientos o conducen a altas velocidades, poniendo siempre en riesgo la integridad física de los pasajeros.Por esa razón, dijo, las autoridades del transporte no deben dejarse sorprender por los concesionarios, con la aprobación del incremento al pasaje. EL ORBE/Nelson Bautista